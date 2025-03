Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Coca-Cola im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coca-Cola. Die Coca-Cola-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 70,64 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Coca-Cola-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 70,64 USD zu. In der Spitze legte die Coca-Cola-Aktie bis auf 70,93 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,21 USD. Bisher wurden heute 548.044 Coca-Cola-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.09.2024 bei 73,52 USD. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 3,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,94 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 21,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,01 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coca-Cola 1,94 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 72,50 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Coca-Cola am 11.02.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,32 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 10,94 Mrd. USD eingefahren.

Am 28.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,96 USD je Coca-Cola-Aktie.



