Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase bricht am Donnerstagabend ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 7,2 Prozent auf 282,08 USD nach.
Werte in diesem Artikel
Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 7,2 Prozent im Minus bei 282,08 USD. Die Coinbase-Aktie gab in der Spitze bis auf 282,08 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 301,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.444.784 Coinbase-Aktien.
Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,61 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 142,59 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Coinbase 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 1,47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Coinbase wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,04 USD je Coinbase-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie
Krypto-Versicherungen: Gegen diese Risiken können sich Anleger absichern
Anleger greifen bei Coinbase-Aktie zu: Krypto-Riese schlägt Erwartungen bei Umsatz und Gewinn
Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com
Nachrichten zu Coinbase
Analysen zu Coinbase
Keine Analysen gefunden.