Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase bricht am Donnerstagabend ein

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 7,2 Prozent auf 282,08 USD nach.

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 7,2 Prozent im Minus bei 282,08 USD. Die Coinbase-Aktie gab in der Spitze bis auf 282,08 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 301,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.444.784 Coinbase-Aktien.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,61 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 142,59 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Coinbase 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 1,47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,04 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Krypto-Versicherungen: Gegen diese Risiken können sich Anleger absichern

Anleger greifen bei Coinbase-Aktie zu: Krypto-Riese schlägt Erwartungen bei Umsatz und Gewinn

Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor