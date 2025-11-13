DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.857 -2,4%Bitcoin84.849 -3,1%Euro1,1637 +0,4%Öl62,99 +0,5%Gold4.164 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RWE 703712 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO
Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Kursverlauf

Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase bricht am Donnerstagabend ein

13.11.25 20:23 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase bricht am Donnerstagabend ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 7,2 Prozent auf 282,08 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
243,30 EUR -18,40 EUR -7,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coinbase-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 7,2 Prozent im Minus bei 282,08 USD. Die Coinbase-Aktie gab in der Spitze bis auf 282,08 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 301,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.444.784 Coinbase-Aktien.

Am 19.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 444,59 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 57,61 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 142,59 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Coinbase 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coinbase am 30.10.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Coinbase 1,47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Coinbase wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,04 USD je Coinbase-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

Krypto-Versicherungen: Gegen diese Risiken können sich Anleger absichern

Anleger greifen bei Coinbase-Aktie zu: Krypto-Riese schlägt Erwartungen bei Umsatz und Gewinn

Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Primakov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coinbase

DatumMeistgelesen
Wer­bung