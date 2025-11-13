DAX24.068 -1,3%Est505.747 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.998 -1,8%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,10 +0,7%Gold4.209 +0,3%
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

13.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Die Coinbase-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 301,07 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Coinbase nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,0 Prozent auf 301,07 USD. In der Spitze fiel die Coinbase-Aktie bis auf 295,79 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 301,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 277.839 Coinbase-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 444,59 USD erreichte der Titel am 19.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 32,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 142,59 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 52,64 Prozent könnte die Coinbase-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Coinbase-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Coinbase ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,50 USD gegenüber 0,28 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,47 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,21 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Coinbase wird am 25.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

