Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Coinbase. Zuletzt fiel die Coinbase-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 316,36 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die Coinbase-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 316,36 USD. Die Coinbase-Aktie gab in der Spitze bis auf 312,67 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 320,69 USD. Bisher wurden via NASDAQ 293.001 Coinbase-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 444,59 USD. Dieser Kurs wurde am 19.07.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Coinbase-Aktie somit 28,84 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 142,59 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Coinbase-Aktie mit einem Verlust von 54,93 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Coinbase-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 31.07.2025 lud Coinbase zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Coinbase hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,14 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 109,61 Prozent auf 2,99 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,43 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Coinbase-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coinbase einen Gewinn von 7,51 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

