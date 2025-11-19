DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 -7,5%Nas22.465 +0,1%Bitcoin77.164 -3,7%Euro1,1526 -0,5%Öl63,52 -2,0%Gold4.071 +0,1%
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Abend mit Verlusten

19.11.25 20:23 Uhr
Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Abend mit Verlusten

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,4 Prozent bei 250,32 USD.

Die Coinbase-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,4 Prozent auf 250,32 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Coinbase-Aktie bis auf 247,04 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 261,47 USD. Von der Coinbase-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.723.716 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 444,59 USD. Dieser Kurs wurde am 19.07.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Coinbase-Aktie 77,61 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 142,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 43,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Coinbase seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 30.10.2025 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,84 Prozent auf 1,47 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 7,52 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

