Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Die Aktie von Coinbase gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Coinbase-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 260,92 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Coinbase-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 260,92 USD ab. Die Coinbase-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 258,50 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 261,47 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Coinbase-Aktien beläuft sich auf 305.247 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Derzeit notiert die Coinbase-Aktie damit 41,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Coinbase-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Coinbase 0,000 USD aus.

Am 30.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Coinbase ein EPS von 0,28 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,84 Prozent auf 1,47 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,21 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Coinbase am 25.02.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 7,52 USD je Coinbase-Aktie.

