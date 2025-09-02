Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 32,31 EUR abwärts.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 32,31 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 32,32 EUR. Mit einem Wert von 32,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 69.875 Commerzbank-Aktien.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 18,85 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,50 EUR am 11.09.2024. Mit Abgaben von 61,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,956 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 28,84 EUR.

Am 06.08.2025 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,29 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,86 Prozent auf 6,14 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Commerzbank-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,50 EUR je Aktie aus.

