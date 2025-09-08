DAX23.714 -0,4%ESt505.365 ±0,0%Top 10 Crypto15,65 -1,0%Dow45.603 +0,2%Nas21.790 ±-0,0%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1720 -0,3%Öl67,05 +1,2%Gold3.631 -0,1%
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
So bewegt sich Commerzbank

Commerzbank Aktie News: Commerzbank gibt am Dienstagnachmittag ab

09.09.25 16:09 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank gibt am Dienstagnachmittag ab

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Minus bei 32,47 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
32,89 EUR -0,69 EUR -2,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 32,47 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 32,04 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.247.149 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Bei 38,40 EUR markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 18,26 Prozent wieder erreichen. Bei 12,50 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 61,50 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,956 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 29,27 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,50 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
08:01Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:01Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
08.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.08.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
19.02.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital
25.01.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

