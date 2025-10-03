DAX24.446 +0,1%Est505.656 +0,2%MSCI World4.336 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.883 -0,9%Euro1,1731 +0,1%Öl64,56 +0,4%Gold3.862 +0,1%
Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Vormittag

03.10.25 09:27 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Vormittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 32,64 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
33,10 EUR 0,92 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 32,64 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,74 EUR. Bei 32,37 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 101.790 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 17,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 13,90 EUR fiel das Papier am 27.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 57,41 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,956 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,12 EUR.

Commerzbank ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 6,14 Mrd. EUR, gegenüber 6,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,86 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,50 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

