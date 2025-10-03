Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag fester

Commerzbank im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 32,93 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 32,93 EUR zu. In der Spitze gewann die Commerzbank-Aktie bis auf 33,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,37 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 892.583 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 14,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 13,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 57,79 Prozent wieder erreichen.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,956 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,12 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,14 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,50 EUR im Jahr 2025 aus.

