Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 32,78 EUR.

Das Papier von Commerzbank befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 32,78 EUR ab. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 32,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,15 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 94.128 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. 17,14 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.11.2024 (13,90 EUR). Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 57,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,956 EUR je Commerzbank-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,27 EUR.

Am 06.08.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,50 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

