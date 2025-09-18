Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 32,33 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 32,33 EUR. Bei 32,78 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 32,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.895.544 Commerzbank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,90 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 57,01 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,956 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,27 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 06.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,50 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

