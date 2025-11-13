Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Donnerstagabend auf Verkaufszetteln der Anleger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Corning. Das Papier von Corning gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 8,1 Prozent auf 81,82 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 8,1 Prozent auf 81,82 USD. In der Spitze büßte die Corning-Aktie bis auf 81,82 USD ein. Bei 88,40 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten 707.309 Corning-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 92,57 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2025). Mit einem Zuwachs von 13,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Corning-Aktie 118,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Corning-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 USD ausgeschüttet werden.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Corning am 28.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,14 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corning im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,39 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Corning am 03.02.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 3,03 USD je Aktie aus.
Alle: Alle Empfehlungen