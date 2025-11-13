DAX24.068 -1,3%Est505.747 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.998 -1,8%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,10 +0,7%Gold4.209 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Siemens 723610 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Highland Critical Minerals A4193E Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Korro Bio-Aktie fällt -78 Prozent: Hauptmedikament verfehlt kritischen Schwellenwert - Novo Nordisk-Koop pausiert Korro Bio-Aktie fällt -78 Prozent: Hauptmedikament verfehlt kritischen Schwellenwert - Novo Nordisk-Koop pausiert
Firefly Aerospace-Aktie springt zweistellig hoch: Starke Einnahmen - Ausblick angehoben Firefly Aerospace-Aktie springt zweistellig hoch: Starke Einnahmen - Ausblick angehoben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Notierung im Fokus

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Donnerstagnachmittag in Rot

13.11.25 16:08 Uhr
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Donnerstagnachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 87,48 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
77,30 EUR 1,25 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 87,48 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Corning-Aktie bis auf 87,00 USD. Bei 88,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 143.499 Corning-Aktien gehandelt.

Bei 92,57 USD erreichte der Titel am 01.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,82 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 37,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 57,13 Prozent würde die Corning-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,14 USD.

Am 28.10.2025 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von -0,14 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4,10 Mrd. USD gegenüber 3,39 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 03.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Corning einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Corning-Aktie dennoch in Rot: Corning verzeichnet in Q3 Gewinne

Ausblick: Corning stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

In eigener Sache

Übrigens: Corning und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Corning

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Corning

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Corning Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning OutperformRBC Capital Markets
29.09.2015Corning OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
28.01.2015Corning Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2014Corning HoldStandpoint Research
09.08.2012Corning neutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
15.01.2009Corning DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.
19.11.2008Corning DowngradeDavenport & Company LLC
29.07.2005Corning höheres KurszielLazard Freres
28.07.2005Update Corning Inc.: SellLazard Freres

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Corning Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen