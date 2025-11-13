Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Donnerstagnachmittag in Rot

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 87,48 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 87,48 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Corning-Aktie bis auf 87,00 USD. Bei 88,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 143.499 Corning-Aktien gehandelt.

Bei 92,57 USD erreichte der Titel am 01.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,82 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 37,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 57,13 Prozent würde die Corning-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,14 USD.

Am 28.10.2025 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von -0,14 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4,10 Mrd. USD gegenüber 3,39 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 03.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Corning einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

