Fokus auf Aktienkurs

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Montagnachmittag mit Kursplus

17.11.25 16:08 Uhr
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Montagnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Corning gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Corning-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 15:52 Uhr ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 82,54 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Corning-Aktie bei 82,79 USD. Mit einem Wert von 81,61 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 149.755 Corning-Aktien.

Am 01.11.2025 markierte das Papier bei 92,57 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 10,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 37,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Corning-Aktie 54,57 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,14 USD aus.

Am 28.10.2025 äußerte sich Corning zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von -0,14 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,10 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corning einen Umsatz von 3,39 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Corning am 03.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 3,03 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

