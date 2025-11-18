Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Corning

Die Aktie von Corning gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Corning befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 80,49 USD ab.

Die Corning-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,7 Prozent auf 80,49 USD ab. In der Spitze fiel die Corning-Aktie bis auf 78,90 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,46 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 354.542 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,57 USD erreichte der Titel am 01.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 13,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 114,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 USD je Corning-Aktie.

Am 28.10.2025 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,50 USD gegenüber -0,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,10 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,39 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Corning am 03.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,03 USD fest.

