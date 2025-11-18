DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.555 -0,7%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,98 +1,5%Gold4.074 +0,7%
So entwickelt sich Corning

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend mit Kursabschlägen

18.11.25 20:23 Uhr

18.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Corning gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Corning befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 80,49 USD ab.

Die Corning-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,7 Prozent auf 80,49 USD ab. In der Spitze fiel die Corning-Aktie bis auf 78,90 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 80,46 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 354.542 Corning-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,57 USD erreichte der Titel am 01.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 13,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 114,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,14 USD je Corning-Aktie.

Am 28.10.2025 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,50 USD gegenüber -0,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,10 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,39 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Corning am 03.02.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,03 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Wie die Corning-Aktie vom NVIDIA-Boom profitiert - und den Chiphersteller in den Schatten stellt

Corning-Aktie dennoch in Rot: Corning verzeichnet in Q3 Gewinne

Ausblick: Corning stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning OutperformRBC Capital Markets
29.09.2015Corning OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
28.01.2015Corning Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2014Corning HoldStandpoint Research
09.08.2012Corning neutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
15.01.2009Corning DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.
19.11.2008Corning DowngradeDavenport & Company LLC
29.07.2005Corning höheres KurszielLazard Freres
28.07.2005Update Corning Inc.: SellLazard Freres

