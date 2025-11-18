DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,82 +2,5%Nas22.466 -1,1%Bitcoin80.614 +1,5%Euro1,1579 -0,1%Öl64,12 +0,1%Gold4.068 +0,6%
Blick auf Aktienkurs

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Dienstagnachmittag schwächer

18.11.25 16:08 Uhr
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Dienstagnachmittag schwächer

Die Aktie von Corning gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 80,06 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
68,85 EUR -1,18 EUR -1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Corning-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 80,06 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Corning-Aktie bisher bei 79,97 USD. Bei 80,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Corning-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 116.247 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.11.2025 bei 92,57 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Corning-Aktie mit einem Kursplus von 15,63 Prozent wieder erreichen. Bei 37,50 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.

Für Corning-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Corning am 28.10.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,50 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corning noch ein Gewinn pro Aktie von -0,14 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Corning mit einem Umsatz von insgesamt 4,10 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,39 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,91 Prozent gesteigert.

Corning dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Corning im Jahr 2026 3,03 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Wie die Corning-Aktie vom NVIDIA-Boom profitiert - und den Chiphersteller in den Schatten stellt

Corning-Aktie dennoch in Rot: Corning verzeichnet in Q3 Gewinne

Ausblick: Corning stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

