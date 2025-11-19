Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Corning. Zuletzt wies die Corning-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 81,70 USD nach oben.

Das Papier von Corning konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 81,70 USD. Die Corning-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,79 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 80,41 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 110.886 Corning-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 92,57 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 54,10 Prozent würde die Corning-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Corning-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 USD ausgeschüttet werden.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,10 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,39 Mrd. USD in den Büchern standen.

Corning dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 03.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Corning im Jahr 2026 3,03 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

