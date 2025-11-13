CureVac Aktie News: CureVac am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 5,33 USD.

Die CureVac-Aktie notierte um 15:41 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 5,33 USD. Die CureVac-Aktie sank bis auf 5,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,32 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 26.733 CureVac-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.06.2025 auf bis zu 5,71 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CureVac-Aktie 7,13 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2024 (2,38 USD). Mit Abgaben von 55,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem CureVac seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 5,00 USD.

CureVac ließ sich am 20.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CureVac ein EPS von 1,66 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 99,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 940000,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 542,57 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte CureVac am 18.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CureVac-Verlust in Höhe von -0,542 EUR je Aktie aus.

