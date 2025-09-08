CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich CVS Health

Die Aktie von CVS Health gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das CVS Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 71,66 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 71,66 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die CVS Health-Aktie bei 71,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,32 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 181.171 CVS Health-Aktien.

Am 03.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,52 USD. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 3,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.12.2024 Kursverluste bis auf 43,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 39,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,64 USD aus.

CVS Health veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,80 USD, nach 1,41 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 98,94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 6,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

