CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Abend fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von CVS Health. Die CVS Health-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 79,46 USD.

Das Papier von CVS Health konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 2,5 Prozent auf 79,46 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CVS Health-Aktie bisher bei 79,82 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 78,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CVS Health-Aktien beläuft sich auf 347.239 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,12 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 7,12 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,58 USD. Dieser Wert wurde am 24.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 45,16 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,66 USD.

Am 29.10.2025 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,07 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 102,88 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CVS Health einen Umsatz von 95,41 Mrd. USD eingefahren.

CVS Health dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 6,58 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

