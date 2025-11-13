CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken CVS Health am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

So bewegt sich CVS Health

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 79,23 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die CVS Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 79,23 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die CVS Health-Aktie bis auf 79,17 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,23 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 125.549 CVS Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 85,12 USD ein 52-Wochen-Hoch. 7,43 Prozent Plus fehlen der CVS Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 81,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,66 USD, nach 2,66 USD im Jahr 2024.

Am 29.10.2025 lud CVS Health zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 95,41 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 102,88 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte CVS Health am 18.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,58 USD je CVS Health-Aktie belaufen.

