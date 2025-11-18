DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.552 -0,7%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,99 +1,5%Gold4.075 +0,7%
CVS Health im Fokus

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Abend in Rot

18.11.25 20:23 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Abend in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 78,05 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
67,28 EUR 0,29 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CVS Health-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 78,05 USD abwärts. Der Kurs der CVS Health-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 77,34 USD nach. Bei 78,35 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 380.977 CVS Health-Aktien.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,12 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 9,06 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 43,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.12.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2024 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,66 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.10.2025 äußerte sich CVS Health zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CVS Health 0,07 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat CVS Health mit einem Umsatz von insgesamt 102,88 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,83 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte CVS Health am 18.02.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2025 6,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

