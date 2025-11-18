CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health büßt am Nachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 77,82 USD ab.
Um 15:53 Uhr rutschte die CVS Health-Aktie in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 77,82 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die CVS Health-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 77,68 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 78,35 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 76.877 CVS Health-Aktien.
Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 85,12 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 8,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 44,01 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2024 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,66 USD je Aktie ausschütten.
Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 102,88 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,41 Mrd. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte CVS Health am 18.02.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass CVS Health im Jahr 2025 6,58 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf
Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen
