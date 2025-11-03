D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum gibt am Abend deutlich nach

Notierung im Fokus

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der D-Wave Quantum-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 8,6 Prozent auf 33,87 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 8,6 Prozent auf 33,87 USD. Der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,96 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 37,00 USD. Der Tagesumsatz der D-Wave Quantum-Aktie belief sich zuletzt auf 4.098.739 Aktien.

Am 16.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 38,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,98 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die D-Wave Quantum-Aktie mit einem Verlust von 97,12 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 42,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,18 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,10 Mio. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von D-Wave Quantum wird am 06.11.2025 gerechnet. D-Wave Quantum dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,229 USD je D-Wave Quantum-Aktie belaufen.

