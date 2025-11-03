D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum bricht am Nachmittag ein

So entwickelt sich D-Wave Quantum

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 34,96 USD abwärts.

Die D-Wave Quantum-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 5,7 Prozent auf 34,96 USD. Das bisherige Tagestief markierte D-Wave Quantum-Aktie bei 34,89 USD. Bei 37,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.345.207 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 46,75 USD. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 25,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 0,98 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 97,21 Prozent.

D-Wave Quantum ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,55 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,10 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 2,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. D-Wave Quantum dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,229 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

