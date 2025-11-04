D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Abend tiefrot

Blick auf D-Wave Quantum-Kurs

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von D-Wave Quantum befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 7,8 Prozent auf 30,52 USD ab.

Die D-Wave Quantum-Aktie gab im New York-Handel um 20:07 Uhr um 7,8 Prozent auf 30,52 USD nach. Das Tagestief markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 30,37 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 31,25 USD. Von der D-Wave Quantum-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.235.724 Stück gehandelt.

Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,75 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 34,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 0,98 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Mit Abgaben von 96,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

D-Wave Quantum ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,10 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,18 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von D-Wave Quantum rechnen Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,229 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

