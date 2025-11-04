D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 32,09 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 3,0 Prozent auf 32,09 USD nach. Die D-Wave Quantum-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,60 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 31,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten D-Wave Quantum-Aktien beläuft sich auf 1.165.510 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,75 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. Mit einem Zuwachs von 45,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 0,98 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 96,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.08.2025 lud D-Wave Quantum zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD gegenüber -0,10 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 3,10 Mio. USD gegenüber 2,18 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von D-Wave Quantum.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem D-Wave Quantum-Verlust in Höhe von -0,229 USD je Aktie aus.

