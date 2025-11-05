D-Wave Quantum Aktie News: Anleger schicken D-Wave Quantum am Mittwochabend ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,8 Prozent auf 30,86 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 3,8 Prozent auf 30,86 USD zu. Bei 31,14 USD erreichte die D-Wave Quantum-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 30,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.838.577 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 33,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2024 auf bis zu 0,99 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 3.017,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,10 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte D-Wave Quantum einen Umsatz von 2,18 Mio. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave startet neues Quanten-System für US-Verteidigung - Aktie vor Zahlen unter Druck

Aktien von D-Wave und Quantum eMotion im Fokus: Anleger warten auf neue Impulse

Aktien von Quantum eMotion und D-Wave Quantum gesucht - Unterstützung von NVIDIAs NVQLink-Plattform