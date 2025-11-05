D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 29,96 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 29,96 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,23 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,20 USD. Zuletzt wechselten 571.933 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 56,04 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2024 auf bis zu 0,99 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 96,70 Prozent sinken.

Am 07.08.2025 legte D-Wave Quantum die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. D-Wave Quantum hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,10 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,10 Mio. USD im Vergleich zu 2,18 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave startet neues Quanten-System für US-Verteidigung - Aktie vor Zahlen unter Druck

Aktien von D-Wave und Quantum eMotion im Fokus: Anleger warten auf neue Impulse

Aktien von Quantum eMotion und D-Wave Quantum gesucht - Unterstützung von NVIDIAs NVQLink-Plattform