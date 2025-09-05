D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 15,60 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 15,60 USD. Den Tageshöchststand markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 15,73 USD. Bei 15,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 370.212 D-Wave Quantum-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 20,56 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,79 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 0,80 USD. Der aktuelle Kurs der D-Wave Quantum-Aktie ist somit 94,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

D-Wave Quantum veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,10 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,18 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte D-Wave Quantum am 06.11.2025 vorlegen.

In der D-Wave Quantum-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,230 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

