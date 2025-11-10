D-Wave Quantum Aktie News: Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von D-Wave Quantum

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 29,44 USD ab.

Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,2 Prozent auf 29,44 USD ab. In der Spitze büßte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 28,55 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,86 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.693.758 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 37,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,39 USD. Mit Abgaben von 95,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

D-Wave Quantum ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 3,74 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 71,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.04.2026 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,212 USD je D-Wave Quantum-Aktie.

