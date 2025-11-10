D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

So entwickelt sich D-Wave Quantum

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 29,87 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die D-Wave Quantum-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 29,87 USD zu. Im Tageshoch stieg die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 30,67 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 29,86 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.120.060 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 46,75 USD. Derzeit notiert die D-Wave Quantum-Aktie damit 36,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 1,39 USD erreichte der Anteilsschein am 09.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 95,35 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

D-Wave Quantum gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,41 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 71,56 Prozent auf 3,74 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.04.2026 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,212 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave Quantum-Aktie verliert: Umsatz zieht kräftig an - Rote Zahlen bleiben

Ausblick: D-Wave Quantum mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

D-Wave startet neues Quanten-System für US-Verteidigung - Aktie vor Zahlen unter Druck