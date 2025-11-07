D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag leichter

Kursentwicklung

Die Aktie von D-Wave Quantum gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 28,33 USD ab.

Um 15:53 Uhr ging es für die D-Wave Quantum-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 28,33 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 26,79 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 27,50 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 896.162 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 46,75 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die D-Wave Quantum-Aktie derzeit noch 65,02 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 1,13 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 2.407,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,10 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2025 dürfte D-Wave Quantum einen Verlust von -0,221 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

