D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Nachmittag mit Verlusten

D-Wave Quantum im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 18,39 USD ab.

Die D-Wave Quantum-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 18,39 USD. Zwischenzeitlich weitete die D-Wave Quantum-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 17,95 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 18,37 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.040.047 D-Wave Quantum-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 20,56 USD. Der derzeitige Kurs der D-Wave Quantum-Aktie liegt somit 10,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,80 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der D-Wave Quantum-Aktie 95,65 Prozent sinken.

Am 07.08.2025 hat D-Wave Quantum die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,55 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum ein EPS von -0,10 USD in den Büchern gestanden. D-Wave Quantum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,18 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte D-Wave Quantum am 06.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD einfahren.

