D-Wave Quantum im Fokus

22.10.25 20:23 Uhr
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochabend mit kräftigen Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von D-Wave Quantum. Die D-Wave Quantum-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 16,8 Prozent bei 26,77 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 16,8 Prozent auf 26,77 USD. In der Spitze fiel die D-Wave Quantum-Aktie bis auf 26,38 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,30 USD. Zuletzt wechselten via New York 5.605.083 D-Wave Quantum-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 46,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die D-Wave Quantum-Aktie 74,64 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.11.2024 Kursverluste bis auf 0,98 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 96,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte D-Wave Quantum am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das D-Wave Quantum ein Ergebnis je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,10 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte D-Wave Quantum im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

