D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum zeigt sich am Dienstagnachmittag fester
Die Aktie von D-Wave Quantum zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von D-Wave Quantum konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 15,26 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,6 Prozent auf 15,26 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die D-Wave Quantum-Aktie bei 15,34 USD. Bei 15,08 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 411.270 D-Wave Quantum-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,56 USD. Dieser Kurs wurde am 22.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 34,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,80 USD fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die D-Wave Quantum-Aktie 1.806,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte D-Wave Quantum am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,55 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,10 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,10 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 2,18 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
D-Wave Quantum wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD je D-Wave Quantum-Aktie.
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
