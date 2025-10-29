D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum am Mittwochabend stark gefragt

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von D-Wave Quantum. Die Aktionäre schickten das Papier von D-Wave Quantum nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,2 Prozent auf 34,31 USD.

Die D-Wave Quantum-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,2 Prozent auf 34,31 USD. Die D-Wave Quantum-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,47 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 32,30 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.783.651 D-Wave Quantum-Aktien.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,75 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,26 Prozent könnte die D-Wave Quantum-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2024 bei 0,98 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 97,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte D-Wave Quantum am 07.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das D-Wave Quantum ein Ergebnis je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat D-Wave Quantum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,10 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,18 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 06.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von D-Wave Quantum.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,229 USD je D-Wave Quantum-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur D-Wave Quantum-Aktie

D-Wave-Aktie bleibt Börsenstar: Doch wie lange kann die Rally weitergehen?

D-Wave Quantum-Aktie trotzt Insiderverkäufen mit Kursgewinnen - Auch Warrants im Fokus

Trump-Regierung erwägt offenbar Beteiligungen an D-Wave Quantum, IonQ & Co.: Aktien ziehen kräftig an