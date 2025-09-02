Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Montagabend mit Einbußen

Blick auf Datadog A-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 135,66 USD ab.

Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 135,66 USD abwärts. Die Datadog A-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 134,67 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 136,29 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 499.379 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Am 07.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 170,07 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 25,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,70 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 39,78 Prozent sinken.

Datadog A-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Datadog A am 07.08.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 28,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 645,28 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 826,76 Mio. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Datadog A wird am 30.10.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2025 1,83 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu