Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Dienstagabend im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 177,01 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,8 Prozent auf 177,01 USD. In der Spitze büßte die Datadog A-Aktie bis auf 175,00 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 177,52 USD. Bisher wurden heute 574.550 Datadog A-Aktien gehandelt.

Am 12.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 201,69 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,94 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,70 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 53,84 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Datadog A 0,000 USD aus.

Datadog A ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,10 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Datadog A mit 0,14 USD je Aktie genauso viel verdiente. Datadog A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 885,65 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 690,02 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,01 USD je Aktie belaufen.

