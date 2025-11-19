Datadog A Aktie News: S&P 500 Aktie Datadog A am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Datadog A

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 176,75 USD zu.

Die Datadog A-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 176,75 USD. Kurzfristig markierte die Datadog A-Aktie bei 177,27 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 177,27 USD. Der Tagesumsatz der Datadog A-Aktie belief sich zuletzt auf 84.700 Aktien.

Am 12.11.2025 markierte das Papier bei 201,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Datadog A-Aktie mit einem Kursplus von 14,11 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,70 USD. Abschläge von 53,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Datadog A-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 06.11.2025 lud Datadog A zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,14 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Datadog A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 885,65 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 690,02 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Datadog A am 12.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Datadog A ein EPS in Höhe von 2,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

KI-Deals von NVIDIA & Co treiben Tech-Aktien an - NXP Semiconductors, Micron Technology, Lam Research im Fokus

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert im Minus

Optimismus in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen