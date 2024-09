DAX aktuell: DAX zeigt sich schwächer

Index im Fokus

Der DAX zeigt sich aktuell mit negativen Notierungen.

Am Montag verbucht der DAX um 12:08 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,46 Prozent auf 19.384,71 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,854 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,315 Prozent auf 19.412,33 Punkte an der Kurstafel, nach 19.473,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 19.449,98 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19.349,05 Zählern.

DAX auf Jahressicht

Der DAX wies am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, einen Stand von 18.906,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, notierte der DAX bei 18.235,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der DAX 15.386,58 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 15,60 Prozent. Bei 19.491,93 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16.345,02 Zählern.

DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Henkel vz (+ 1,13 Prozent auf 84,16 EUR), Beiersdorf (+ 0,96 Prozent auf 136,15 EUR), Bayer (+ 0,77 Prozent auf 30,62 EUR), Hannover Rück (+ 0,75 Prozent auf 256,60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,61 Prozent auf 26,40 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Continental (-3,88 Prozent auf 57,48 EUR), Porsche Automobil vz (-3,64 Prozent auf 40,75 EUR), Porsche (-3,51 Prozent auf 72,10 EUR), Infineon (-3,29 Prozent auf 31,62 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,74 Prozent auf 94,46 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.879.122 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 239,949 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Unter den DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,05 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net