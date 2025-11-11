Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies am Abend mit roter Tendenz

Kurs der Dell Technologies

Die Aktie von Dell Technologies gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 140,40 USD.

Die Dell Technologies-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 140,40 USD. Die Abwärtsbewegung der Dell Technologies-Aktie ging bis auf 136,33 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 140,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 578.149 Dell Technologies-Aktien.

Am 04.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 167,94 USD an. Der aktuelle Kurs der Dell Technologies-Aktie ist somit 19,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 66,26 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 52,81 Prozent könnte die Dell Technologies-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Dell Technologies-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,78 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,09 USD aus.

Dell Technologies veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,17 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 29,94 Mrd. USD gegenüber 25,01 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Den erwarteten Gewinn je Dell Technologies-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 9,53 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren verdient

S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dell Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht