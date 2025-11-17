DAX23.569 -1,3%Est505.639 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.768 -0,6%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,20 -0,1%Gold4.060 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Netflix 552484 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Infrastruktur - ein Markt mit Potential Infrastruktur - ein Markt mit Potential
Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
So entwickelt sich Dell Technologies

Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies verliert am Nachmittag kräftig

17.11.25 16:08 Uhr
Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies verliert am Nachmittag kräftig

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,0 Prozent im Minus bei 127,02 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dell Technologies
106,00 EUR -9,00 EUR -7,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 5,0 Prozent auf 127,02 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Dell Technologies-Aktie bis auf 123,32 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,33 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 400.356 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 167,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 91,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 USD.

Am 28.08.2025 legte Dell Technologies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29,94 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,01 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Dell Technologies einen Gewinn von 9,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Dell Technologies-Aktie

Musk, Bezos, Zuckerberg & Co.: So alt waren sie bei ihrer ersten Unternehmensgründung

S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier Dell Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dell Technologies von vor 3 Jahren verdient

In eigener Sache

Übrigens: Dell Technologies und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dell Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dell Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com

Nachrichten zu Dell Technologies

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Dell Technologies

DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
01.12.2023Dell Technologies BuyUBS AG
20.06.2019Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
11.01.2019Dell Technologies Market PerformBMO Capital Markets
09.01.2019Dell Technologies OutperformWolfe Research
28.02.2018Dell Technologies BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Dell Technologies Equal WeightBarclays Capital
12.07.2016EMC NeutralMizuho
01.06.2016EMC NeutralUBS AG
21.04.2016EMC HoldDeutsche Bank AG
20.04.2016EMC HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
19.11.2012Dell sellCitigroup Corp.
19.11.2012Dell underperformCredit Suisse Group
10.10.2012Dell sellCitigroup Corp.
23.08.2012Dell underperformCredit Suisse Group
19.08.2011Dell underperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dell Technologies nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen