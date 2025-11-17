Dell Technologies Aktie News: S&P 500 Aktie Dell Technologies verliert am Nachmittag kräftig

So entwickelt sich Dell Technologies

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Dell Technologies. Die Dell Technologies-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,0 Prozent im Minus bei 127,02 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 5,0 Prozent auf 127,02 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Dell Technologies-Aktie bis auf 123,32 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,33 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 400.356 Dell Technologies-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 167,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Dell Technologies-Aktie liegt somit 91,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Dell Technologies-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,09 USD.

Am 28.08.2025 legte Dell Technologies die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,70 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29,94 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,01 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Dell Technologies einen Gewinn von 9,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

