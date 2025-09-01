DAX23.754 -1,2%ESt505.342 -0,5%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.850 +1,8%Euro1,1633 -0,7%Öl69,45 +1,9%Gold3.480 +0,1%
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Mittag Verluste

02.09.25 12:06 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 29,82 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
29,78 EUR -0,32 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 29,82 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 29,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,24 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 998.145 Stück.

Bei einem Wert von 32,09 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 7,60 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,81 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,73 EUR an.

Am 24.07.2025 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank -0,28 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,90 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie stabil: Wohl Verkauf des indischen Privatkundengeschäfts geplant

Deutsche Bank-Aktie: Was Analysten von Deutsche Bank erwarten

Fat Finger-Trades - Die verheerenden Tippfehler an der Börse

