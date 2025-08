Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagnachmittag fester

Deutsche Bank im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 29,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 15:52 Uhr 1,3 Prozent. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 29,45 EUR an. Bei 29,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.252.465 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 29,48 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 0,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (12,27 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 58,27 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,680 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,02 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,89 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

