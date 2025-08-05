DAX23.956 +0,1%ESt505.281 +0,3%Top 10 Crypto15,58 +1,1%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.368 -0,3%Euro1,1680 +0,2%Öl67,37 +0,6%Gold3.396 +0,8%
Aktienkurs im Fokus

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Vormittag fester

07.08.25 09:24 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 30,11 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,10 EUR 0,33 EUR 1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 30,11 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,83 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 661.733 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,15 EUR) erklomm das Papier am 07.08.2025. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 0,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 12,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,02 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Am 24.07.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von -0,28 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Siemens Energy-Aktie rutscht ab: JPMorgan erwartet Aufstieg von Siemens Energy in den EuroStoxx 50

Deutsche Bank-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juli

Stresstest: Bankenaufsicht sieht EU-Banken für schwere Krise gerüstet

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
24.07.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
24.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
17.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
12.08.2024Deutsche Bank HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2024Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

