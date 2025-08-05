Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Vormittag fester
Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 30,11 EUR zu.
Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 30,11 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 30,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,83 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 661.733 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,15 EUR) erklomm das Papier am 07.08.2025. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 0,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 12,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 26,02 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.
Am 24.07.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von -0,28 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 12,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Analysen zu Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|25.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|25.07.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
