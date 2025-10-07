Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag in Grün

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 29,95 EUR zu.

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 29,95 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.640.781 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,21 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,56 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,23 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,46 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2025. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,28 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,03 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,23 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,91 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

