Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag im Minusbereich

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 29,79 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 29,79 EUR ab. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 29,70 EUR. Bei 29,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 118.005 Aktien.

Bei 32,21 EUR erreichte der Titel am 15.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 8,14 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,23 EUR ab. Abschläge von 48,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,680 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,46 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,49 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank -0,28 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 15,03 Mrd. EUR, gegenüber 17,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12,77 Prozent präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,91 EUR je Aktie aus.

