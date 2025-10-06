Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 30,14 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 30,14 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 30,10 EUR. Bei 30,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 232.351 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 32,21 EUR markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,89 Prozent. Bei einem Wert von 15,23 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 97,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,680 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,00 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,46 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,28 EUR je Aktie in den Büchern standen. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 2,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

